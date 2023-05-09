Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира-2023 по хоккею

Тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею определился с составом на чемпионата мира-2023, который пройдет в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

По информации "Шайба.kz", в итоговую заявку войдут 25 хоккеистов, из которых три вратаря.

Полностью состав сборной Казахстана выглядит так:

вратари: Андрей Шутов, Никита Бояркин, Джелал-ад-Дин Амирбеков;

защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Тамирлан Гайтамиров, Артём Королев, Мади Диханбек, Данил Бутенко, Дмитрий Бреус;

нападающие: Роман Старченко, Аркадий Шестаков, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Дмитрий Гренц, Никита Михайлис, Михаил Рахманов, Абай Мангисбаев, Алихан Асетов, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Динмухамед Кайыржан, Ансар Шайхмедденов, Максим Мусоров, Андрей Буяльский, Александр Борисевич.

ЧМ пройдет с 12 по 28 мая. Казахстан проведет матчи в Риге. На групповом этапе наша сборная сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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