Швеция отменила сенсацию на ЧМ по хоккею

Сборная Швеции сыграла свой шестой матч на чемпионате мира по хоккею, который продолжается в Чехии, передает Vesti.kz.

Шведская команда провела встречу против Франции в рамках группы В. Они открыли счет на девятой минуте второго периода, когда отличился нападающий Лукас Раймонд. Однако уже через минуту французы сумели восстановить статус-кво усилиями Шарля Бертрана. В начале заключительного периода Эрик Карлссон вновь вывел Швецию вперед, затем Андре Бураковски установил окончательный счет - 3:1.

Сенсацией обернулся матч в группе Казахстана на ЧМ по хоккею

Шведы уверенно лидирую в группе с 18 очками, выиграв все матчи. Франция же идет на шестом месте с четырьмя баллами.

Отметим, что сборная Казахстана также выступает в группе В и располагается на предпоследней, седьмой строчке, перед последним матчем с Польшей. Он состоится сегодня, 20 мая, в 23:45 по времени Астаны.