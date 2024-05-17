В Швеции указали на главный плюс сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Защитник сборной Швеции, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Тампа-Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман после матча с командой Казахстана на чемпионате мира-2024 (3:1) поделился своими воспоминаниями от выступления за астанинский "Барыс", передает Vesti.kz со ссылкой на IIHF.

В "Барысе" Хедман отыграл несколько месяцев в период 2012-2013 годов. По словам шведа он был рад вновь увидится с бывшими одноклубниками Романом Старченко и Михаилом Рахмановым.

"За сборную Казахстана выступают парни, с которыми я играл в течение тех трех месяцев ( в "Барысе", - прим. Vesti.kz) - это Старченко и Рахманов. Я думаю, что хоккей становится лучше во всем мире, и Казахстан - хороший тому пример. Они прогрессируют. Я провел там несколько замечательных месяцев. Я многому научился и думаю, что казахстанский хоккей движется в правильном направлении", - сказал Хедман.

Отметим, что с начала турнира наша команда провела четыре матча. В начале была победа над Францией (3:1), а затем поражения от Словакии (2:6) и Латвии (0:2). Сейчас казахстанцы занимают предпоследнее место с тремя баллами в своем активе.

Сегодня, 17 мая, сборная Казахстана сыграет с Германией. Прямая трансляция доступна - здесь.