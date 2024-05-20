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Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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В сборной Казахстана поделились настроем на главный матч на ЧМ по хоккею

В сборной Казахстана поделились настроем на главный матч на ЧМ по хоккею
©КФХ

Капитан национальной сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко в интервью польскому изданию Polsat Sport поделился своими ожиданиями от матча с Польшей на чемпионате мира-2024 по хоккею в Чехии, передает Vesti.kz.

Игра состоится сегодня, 20 мая, в 23:20 по времени Астаны. Прямая трансляция - здесь.

- В понедельник вы встретитесь с Польшей в борьбе за место в элите. Вы наверняка ожидаете победы. Что вы думаете о нашей команде?

- Это хорошая, быстрая команда с хорошей защитой. Встретятся две равные по силе команды, и победит та, у которой день окажется лучше.

- В феврале 2020 года вы неожиданно проиграли Польше дома, в Нур-Султане, в борьбе за Олимпийские игры. Я помню, что ты забил один из голов или, по крайней мере, приложил к этому руку?

- Нет, я тогда не забил.

- Польша выиграла со счетом 3:2, и теперь в Остраве есть восемь игроков этой команды.

- Я хорошо помню тот матч. Мы сыграли хорошо, но неэффективно. Польша десять раз приближалась к нашим воротам и забила три гола.

- Вы точно знаете, что Польша - единственная команда на турнире, которая не забила ни одного гола в большинстве, хотя их у нее было 18?

- Самое главное, чтобы ее серия продолжилась и в понедельник.

- Считаете ли вы, что преимущество нашей команды в том, что у них был выходной в воскресенье, пока вы играли против США?

- Да, конечно, день отдыха - это, несомненно, плюс для Польши. Нам пришлось провести сложный матч, мы пропустили десять голов. Поэтому в понедельник поляки могут быть свежее нас.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Хоккей ЧМ по хоккею

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