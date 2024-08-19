В сборной Казахстана по хоккею раскрыли планы на подготовку к олимпийскому отбору

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Олег Болякин в интервью пресс-службе Казахстанской федерации хоккея (КФХ) подвел итоги Кубка Президента РК в Астане и рассказал о дальнейших планах подготовки, сообщают Vesti.kz.

Турнир стал подготовительным турниром для национальной команды к финальному раунду олимпийской квалификации. На турнире в Астане сборная Казахстана заняла второе место, уступив в финале тольяттинской "Ладе".

- Олег Владимирович, состав сборной был не полным, какие выводы сделали?

- Выводы пока по горячим следам делать рано, но в принципе, с каждой игрой ребята начинали понимать, как действовать. Рисунок игры стал появляться, самоотверженность также проявилась. Игроки прониклись идеей, что необходимо работать в каждой смене. Необоснованные удаления, которые мы обсудили сегодня, необходимо убирать. Пропустили два гола в меньшинстве, специально выпустили молодых игроков, чтобы посмотреть, как они справляются. Пока рановато им играть в меньшинстве. Пять на пять они, конечно, отыграли здорово, дали хорошую энергию. Турнир был для нас значимый, мы увидели многие моменты, которые хотели посмотреть. Оценили расширенный список кандидатов и определили, кто нам необходим. 22 полевых игрока и три вратаря поедут в Словакию.

- Какой план второго этапа подготовки сборной к Олимпийской квалификации?

- К сожалению, второй этап подготовки будет немного скомканным, потому что Шестаков и Метальников подъедут только на третий этап. Сейчас должны прилететь Никита Михайлис, Валера Орехов и Евгений Рымарев. Артем Лихотников и Иван Степаненко присоединятся немного позже. Мы определили четыре полноценных звена. Думаю, что до 24-25 августа все игроки подъедут и полноценная подготовка будет уже в Словакии.

- Удивил кто-то из игроков во время турнира?

- Меня очень порадовали своей игрой и самоотдачей и уровнем игры Руслан Демин из "Сарыарки", Эдуард Михайлов из "Арлана". Михайлов не выпадал из обоймы, как-будто всю жизнь играл на этом уровне. Потом от игры к игре у нас Динмухамед Кайыржан очень добавлял. В принципе, и в Барысе он проявил себя, свои лидерские качества. Я думаю, если ребята также самоотверженно будут работать на тренировках, то вырастут в хороших хоккеистов. Это наш резерв, наши ребята, на которых мы смотрим и надеемся, что они станут лидерами. Они уже заявляют о себе. Очень удивил своей хорошей, стабильной игрой наш вратарь Максим Павленко. Он, откровенно говоря, открытие для нас. То, что парень провел сезон в Рязани, настолько созрел, и при этом всего лишь 2002 года рождения. Считаю, что тоже у нас есть еще один хороший вратарь. Вратари растут. У нас есть Владимир Никитин, Максим Павленко, Андрей Шутов, Никита Бояркин. Поэтому за вратарскую линию нам в долгосрочном периоде переживать не надо. Максим очень здорово отыграл свои два матча.

- При этом изначально вызвали Кудрявцева?

- У нас были сомнения, а потом я собрал информацию. И когда "Арлан" попросил оставить Сергея, я предложил вызвать Павленко. Того мы видели, а этого нет. Очень хорошие отзывы, и я знаю, что "Витязь" выходил на него, они его тоже хотели привлечь в первую команду. Поэтому думаю, что мы сделали правильный шаг, что его сюда пригласили.

- То есть задача на Кубке Президента посмотреть и отобрать игроков была выполнена?

- Естественно. У нас был расширенный список, небольшая ротация, не так много игроков, конечно. Сочетания посмотрели. Понимаем, что на данный момент игра в большинстве не на нужном уровне, в сырой такой стадии, эти сочетания мы проверяли, но не все они работали как мы хотели, но вскоре приедет Никита Михайлис и другие игроки.

- Бригады изменятся?

- Конечно, и бригада меньшинства тоже, Артем Лихотников здорово играет в меньшинстве, мы это знаем, это его хорошее качество. Поэтому я думаю, что "Лада", это в принципе прототип сборной Словакии, такая же габаритная, большая, а у словаков мастерства еще больше, поэтому финальная игра на Кубке Президента это такая хорошая "лакмусовая бумажка". Надеюсь, что зрителям игра понравилась, динамичный, хороший матч. Ребята не стушевались, здорово проявляли свои качества. Мы удовлетворены тем, что увидели.

Напомним, сборная Казахстана готовится к финальному раунду олимпийской квалификации. С 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.