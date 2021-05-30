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Сборная Казахстана показала видео из раздевалки после разгрома над Италией на ЧМ по хоккею

Команда забросила сопернику 11 шайб.

Сборная Казахстана показала видео из раздевалки после разгрома над Италией на ЧМ по хоккею
Кадр из видео
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Сборная Казахстана по хоккею показала видео из победной раздевалки после матча чемпионата мира-2021, в котором разгромила команду Италии, сообщают Vesti.kz.

Напомним, что встреча прошла на турнире в Риге (Латвия) и завершилась победой подопечных Юрия Михайлиса со счетом 11:3. 

Сборная Казахстана установила рекорд чемпионата мира и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Италия

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