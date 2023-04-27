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Сборная Казахстана по хоккею одержала разгромную победу на юношеском ЧМ-2023

Сборная Казахстана по хоккею одержала разгромную победу на юношеском ЧМ-2023
©icehockey.kz

Чемпионат мира по хоккею среди юношей (U-18), Круговой турнир

Дания (U-18) - Франция (U-18)

Турнирная таблица →

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (до 18 лет) провела четвертый матч на чемпионате мира в группе A первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит во французском Анже. 

Сегодня, 27 апреля, подопечные Сергея Старыгина встречались со сверстниками из Украины и разгромили их со счетом 5:0.

Голами в составе сборной Казахстана отметились Александр Ким (12 минута), Асанали Русланулы (21), Семен Симонов (24, 32) и Никита Ситников (37). 

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь

Отметим, что ранее на турнире Казахстан обыграл Венгрию (3:0) и Японию (5:0), а затем проиграл Дании (3:8).

В последнем матче группы подопечные Старыгина сыграют 29 апреля против Франции.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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