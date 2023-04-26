Разгромом завершился матч сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (до 18-ти лет) провела третий матч на чемпионате мира в группе A первого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча против Дании в Анже (Франция) завершилась со счетом 8:3 в пользу соперника сборной Казахстана.

Казахстанцы благодаря голу Семена Симонова первыми открыли счет в стартовом периоде. Впрочем, до конца двадцатиминутки датчане забросили три шайбы.

Во втором периоде Казахстан организовал еще два взятия ворот - отличились Адиль Бейсембаев и Александр Ким. Но и датчане не отсиживались на месте, забросив три шайбы.

В заключительном периоде сборная Дании забила еще два гола.

Отметим, что в первых двух матчах Казахстан обыграл Венгрию - 3:0 и Японию - 5:0. Впереди у подопечных Сергея Старыгина игры против Украины (27 февраля) и Франции (29 апреля).

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