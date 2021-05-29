Путь в плей-офф. Озвучены перспективы Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею после поражения от Канады

Российский спортивный портал "Чемпионат" разобрал текущее положение в группе B чемпионата мира-2021 по хоккею и оценил шансы сборной Казахстана на выход в плей-офф турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне подопечные Юрия Михайлиса уступили сборной Канады со счетом 4:2 и вылетели из зоны плей-офф.

"В группе B на первой строчке остается сборная Финляндии, первая на этом мировом первенстве достигшая отметки в 10 очков. Следом в турнирной таблице наблюдается очень высокая плотность. На втором месте находится команда Германии, опережающая сборную США по дополнительным показателям (по 9 баллов).

На четвертое место переместилась сборная Латвии, в активе которой после поражения по буллитам стало 8 очков. Команда Казахстана (7 баллов) потеряла одну позицию, опустившись на пятое место. Благодаря победе в очной встрече вплотную к казахстанским хоккеистам подобралась сборная Канады (6 очков), а на седьмом месте остается команда Норвегии (5 баллов). Замыкает восьмерку команда Италии, продолжая оставаться последним участником мирового первенства с нулем в графе набранные очки.

Турнирные перспективы команд в группе B

В этой группе положение лидеров вчера не изменилось. Финны, немцы и американцы продолжают занимать первые три места в восьмерке. На четвертое место поднялась сборная Латвии, но ее турнирные перспективы вчера заметно ухудшились. Команде Боба Хартли остается провести две встречи на групповом этапе турнира - с командами Финляндии и Германии - и оба матча необходимо выигрывать кровь из носу, иначе конкуренты обязательно воспользуются осечками.

Гораздо лучше выглядит положение идущей пятой сборной Казахстана. Подопечным Юрия Михайлиса предстоит сыграть с командами Норвегии и Италии - и две победы в основное время должны открыть путь для казахстанских хоккеистов в плей-офф. По крайней мере, сборная Канады в этом случае их уже совершенно точно не обойдет. Кленовым остается сыграть с итальянцами и финнами и ждать исходов других матчей в группе. Многое в турнирных раскладах станет ясно после матча команд Германии и Финляндии, который состоится сегодня", - пишет издание.

Сегодня, 29 мая, сборная Казахстана сыграет с Италией. Начало матча в 15:15 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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