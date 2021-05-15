Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана перед ЧМ-2021 по хоккею

Сегодня, 15 мая, сборные Казахстана и Беларуси проведут второй товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2021 года в Латвии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Обновление: Второй матч сборной Казахстана перед ЧМ-2021 по хоккею отменен. Известны подробности

Встреча пройдет в Риге и начнется в 21:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Первая контрольная игра команд, состоявшаяся 13 мая, завершилась победой хоккеистов Юрия Михайлиса - 2:0.

Напомним, что ЧМ пройдет с 21 мая по 6 июня. Казахстанцы стартуют матчем с Латвией 22-го числа. В дальнейшем они сыграют с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая). Для выхода в 1/4 финала нужно попасть в четверку сильнейших группы.

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