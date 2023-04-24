Постараемся подойти к нему в оптимальной форме - защитник "Барыса" о матче с Южной Кореей и ЧМ-2023

Защитник "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Тамирлан Гайтамиров подвел итоги первого контрольного матча с Южной Кореей, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев льда. Сегодня, 24 апреля, команды сыграют второй матч. Трансляция будет доступна здесь.

- Подготовка к чемпионату мира идет полным ходом. Добавляем, постепенно отрабатываем различные моменты. Все в рабочем процессе. Тренеры нам говорят, что делать, нам остается только работать. Необходимо улучшаться от тренировки к тренировке, от матча к матчу, - приводит слова Гайтамирова пресс-служба "Барыса".

- Провели первую товарищескую игру. Как ее оценишь?

- Да все нормально, сыгранность придет. Нужно продолжать работать. Возможно, сначала в большинстве не слишком хорошо получалось. Но тренеры подсказали ребятам, кто играет в большинстве, чтобы быстрее двигали шайбу и больше бросали. Там все опытные и техничные игроки выходят на реализацию лишнего. Мастерства хватает, а сыгранность, повторюсь, придет.

- Ты забросил первую шайбу в составе сборной Казахстана. Как ощущения?

- Я вырос в Астане и с самого детства следил за "Барысом" и сборной, всегда болел за них. Сыграть за родную страну всегда было моей мечтой, а еще получилось забить. Так что, можно сказать, маленькую галочку в свой блокнот я поставил (улыбается). Но это только начало пути, нужно двигаться дальше, развиваться и приносить больше пользы команде.

- Со стороны могло показаться, что ты все же набрасывал на ворота, а не делал акцентированный бросок в этом эпизоде.

- Нет, я бросал в створ, руки были свободные. Рома Старченко сделал мне хороший пас. Я видел Женю Рымарева, но он чуть правее был. Подумал - брошу, а там как пойдет, может, кто и добьет. Она и зашла.

- Можно ли считать твой гол неким переломным моментом в игре? После него немного раскрепостилась вся команда.

- Каждая шайба важна была. Это был первый товарищеский матч, и все хотели его хорошо провести, обязательно выиграть. Впереди еще несколько контрольных игр, и потом уже сам чемпионат мира. Постараемся подойти к нему в оптимальной форме и единым целым. Все понимают, для чего мы собрались.

Чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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