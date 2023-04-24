Прямая трансляция матча Казахстан - Южная Корея перед ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 24 апреля, сборные Казахстана и Южной Кореи проведут второй товарищеский матч в Астане. Встреча начнется в 19:00 по местному времени, передают Vesti.kz.

Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Первый контрольный матч прошел также в Астане 22 апреля и завершился победой хоккеистов Галыма Мамбеталиева - 5:0.

Эти игры носят подготовительный характер к чемпионату мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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