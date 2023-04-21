Где посмотреть матчи сборной Казахстана перед ЧМ-2023 по хоккею

Телеканал Qazsport покажет в прямом эфире товарищеские матчи сборной Казахстана с Южной Кореей в рамках подготовки к чемпионату мира-2023 по хоккею в элитном дивизионе, передают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

Первая встреча состоится в субботу, 22 апреля, начало - в 17:00 по времени Астаны. Вторая игра пройдет в понедельник, 24 апреля, начало - в 19:00.

С составом казахстанской команды можно ознакомиться здесь.

Напомним, что ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Ее соперниками на групповом этапе станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

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