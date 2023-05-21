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Реклама Новости спорта Сборные (хоккей) Сегодня 09:54 Комментарии Основные моменты матча, или как Казахстан потерпел самое крупное поражение на ЧМ-2023 по хоккею ©icehockey.kz Предлагаем вашему вниманию видео самого крупного поражения сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею в Риге. Как сообщают Vesti.kz, команда уступила Латвии на групповом этапе со счетом 0:7. Напомним, в плей-офф выйдут четыре лучшие команды, а последняя покинет топ-дивизион. Следующую игру подопечные Мамбеталиева проведут со Словенией 22 мая. Поделиться в соц. сетях:













Реклама Чемпионат мира 2022/23 расписание игр Германия Венгрия 19:20 Словения Словакия 19:20 США Франция 23:20 Чехия Швейцария 23:20 Дания Швеция 19:20 Канада Норвегия 19:20 Австрия Венгрия 23:20 Казахстан Словения 23:20 Германия Франция 15:20 Словакия Норвегия 15:20 Швеция США 19:20 Чехия Канада 19:20 1 1.92 X 3 2 4.59 Финляндия Дания 23:20 Латвия Швейцария 23:20 Статистика Футбол Футбол

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