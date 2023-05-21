Основные моменты матча, или как Казахстан потерпел самое крупное поражение на ЧМ-2023 по хоккею

Предлагаем вашему вниманию видео самого крупного поражения сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею в Риге.
Как сообщают Vesti.kz, команда уступила Латвии на групповом этапе со счетом 0:7.
Напомним, в плей-офф выйдут четыре лучшие команды, а последняя покинет топ-дивизион. Следующую игру подопечные Мамбеталиева проведут со Словенией 22 мая.
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Сегодня
|Германия
|Венгрия
|19:20
|Словения
|Словакия
|19:20
|США
|Франция
|23:20
|Чехия
|Швейцария
|23:20
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Завтра
|Дания
|Швеция
|19:20
|Канада
|Норвегия
|19:20
|Австрия
|Венгрия
|23:20
|Казахстан
|Словения
|23:20
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23 мая
|Германия
|Франция
|15:20
|Словакия
|Норвегия
|15:20
|Швеция
|США
|19:20
|Чехия
|Канада
|19:20
|Финляндия
|Дания
|23:20
|Латвия
|Швейцария
|23:20
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