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Новости спорта Сборные (хоккей)
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Казахстан потерпел самое крупное поражение на ЧМ-2023 по хоккею

Казахстан потерпел самое крупное поражение на ЧМ-2023 по хоккею
©КФХ

Сборная Казахстана уступила Латвии на групповом этапе чемпионата мира-2023, проходящего в Риге и Тампере, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев льда. Отличились Рихардс Букартс (16-я минута), Оскарс Батна (18-я), Мартиньш Дзиеркалс (22-я), Родриго Аболс (30-я, 52-я), Микс Индрашис (40-я) и Каспар Даугавиньш (50-я).

Таким образом казахстанцы потерпели самое крупное поражение на этом турнире и остались на шестой строчке, имея в своей копилке 4 балла. Латыши с 11 очками закрепились на четвертом месте в группе B. 

В плей-офф выйдут четыре лучшие команды, а последняя покинет топ-дивизион.

Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут со Словенией 22 мая.

Напомним, что в активе казахстанских хоккеистов значатся победы над Норвегией (4:3 Б) и Словакией (4:3 Б), а в пассиве - поражения от Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канады (1:5).

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Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею Латвия

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Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Германия Венгрия 19:20
Словения Словакия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

Завтра

Дания Швеция 19:20
Канада Норвегия 19:20
Австрия Венгрия 23:20
Казахстан Словения 23:20

23 мая

Германия Франция 15:20
Словакия Норвегия 15:20
Швеция США 19:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Финляндия Дания 23:20
Латвия Швейцария 23:20

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