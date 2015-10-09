Определен лучший игрок сборной Казахстана на ЧА-2025 по хоккею

По итогам чемпионата Азии по хоккею организаторы назвали лучших игроков турнира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Казахстана.

Лучшим игроком сборной Казахстана признали нападающего Максима Мусорова. Форвард "Торпедо" провёл три матча и набрал 7 (1+6) очков при полезности +3.

Титул лучшего защитника получил Иван Степаненко. В поединке с Кореей хоккеист "Сарыарки" оформил хет-трик и стал самым результативным игроком обороны на турнире — 3 (3+0) очка при полезности +4.

Лучшим вратарём чемпионата назван Роман Калмыков. Голкипер "Номада" в двух матчах сделал 47 сейвов, отразив 90,38% бросков.

Напомним, сборная Казахстана стала чемпионом Азии, выиграв у Кореи, Китая и Японии во всех трёх играх. Турнир проходил в Пекине (Китай).