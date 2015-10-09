Сборная Казахстана стала двукратным чемпионом Азии по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею выиграла чемпионат Азии в Пекине (Китай), передают Vesti.kz.

В заключительном матче подопечные Талгата Жайлауова обыграли Японию со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Кирилл Ляпунов (6-я минута), Роман Старченко (22-я, 30-я) и Александр Борисевич (26-я). У проигравших шайбы забросили Мадока Сузуки (19-я), Ю Сато (25-я) и Масато Окубо (56-я).

Ранее казахстанцы победили Южную Корею (4:2) и Китай (5:1).

Напомним, в прошлом году казахстанская сборная также стала победителем континентального турнира, проходившего в Алматы.