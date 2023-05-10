Олимпийский чемпион опасается за сборную Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о сборной Казахстана по хоккею по итогам турнира Qazaqstan Hockey Open в Астане. Также он отметил, что будет болеть за нее на предстоящем чемпионате мира-2023, передают Vesti.kz.

Победителем турнира стала сборная Беларуси, которой подопечные Галыма Мамбеталиева проиграли со счетом 0:6. А в первом матче казахстанцы уступили России (U-25) - 0:3.

"Вообще в отличие от сборных России и Беларуси команда Казахстана не впечатлила. "Барыс" сезон завалил - и у меня есть опасения и за национальную команду наших соседей на чемпионате мира. Собираюсь в мае за нее поболеть - но чувствую, потеряю много нервов", - приводит его слова russia-hockey.ru.

ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Казахстанские хоккеисты сыграют в столице Латвии. Их соперниками по группе B станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

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