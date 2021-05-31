Одна победа до плей-офф, или каково положение Казахстана перед последним матчем в группе ЧМ по хоккею

Сборной Казахстана по хоккею осталось провести заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира-2021 в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса сыграют 31 мая с командой Норвегии, которая уже лишилась шансов на место в плей-офф.

В свою очередь, казахстанцы имеет хорошие шансы на выход из группы. Команда Михайлиса набрала десять очков в шести матчах и занимает третье место в группе В, откуда в плей-офф уже вышли Финляндия (15) и США (12).

В предстоящем матче с норвежцам Казахстану необходимо побеждать в основное время, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф и не дожидаться результатов конкурентов.

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Также на выход из группы претендуют Германия, Канада и Латвия - все трое набрали по девять очков, но у немцев сыграно на один матч меньше. Матчи группового этапа завершатся 1 июня.

Напомним, на ЧМ-2021 по хоккею Казахстан одержал четыре победы - над Латвией (3:2 по буллитам), Финляндией (2:1 Б), Германией (3:2) и Италией (11:3), но уступил США (0:3) и Канаде (2:4).

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