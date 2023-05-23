"Обнял, подкинул, заплакал!". Сборная Казахстана показала раздевалку после победного матча на ЧМ по хоккею

Казахстанская федерация хоккея показала видео из раздевалки национальной сборной после победы в мачте ЧМ-2023, сообщают Vesti.kz.

В рамках группы В на турнире в Риге (Латвия) команда обыграла Словению. Евгений Рымарев был признан игроком матча в составе сборной Казахстана. В раздевалке он выдал речь.

"Пацаны, красавцы. Ничего себе мы поработали! Столько потренировались, такое сделали! Все вообще красавцы. Всех обнял, подкинул, заплакал!" - сказал Рымарев.

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