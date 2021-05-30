Названы шансы Казахстана выиграть решающий матч на ЧМ по хоккею

31 мая сборная Казахстана по хоккею проведет последний матч на групповом этапе чемпионата мира в топ-дивизионе, который проходит в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником команды Юрия Михайлиса будет команда Норвегии. Встреча начнется в 23:15 по времени Нур-Султана.

По мнению букмекерской компании Olimpbet.kz, фаворитом этого противостояния является сборная Казахстана. Так, коэффициент на ее победу в основное время равен 1.84, в то время как на победу Норвегии - 3.56. На то, что основное время встречи завершится вничью, коэффициент равен 4.45.

Коэффициент на победу Казахстана с учетом овертайма и буллитов равен 1.53, а на победу Норвегии - 2.6.

Напомним, сборная Казахстана с десятью очками занимает третье место в группе В и в случае победы может гарантировать себе место в плей-офф. Норвегия набрала семь баллов и располагается на предпоследнем, седьмом, месте. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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