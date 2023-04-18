Нападающий получил вызов в сборную Казахстана после смены тренера

Нападающий карагандинской "Сарыарки" Саян Данияр получил вызов в сборную Казахстана по хоккею для подготовки к чемпионату мира-2023, сообщают Vesti.kz.

По информации "Шайба.kz", предыдущий наставник национальной команды Андрей Скабелка не включил его даже в расширенный состав на учебно-тренировочные сборы. Напомним, новым тренером сборной Казахстана перед ЧМ был назначен Галым Мамбеталиев.

В нынешнем сезоне Данияр в регулярном чемпионате Казахстана сыграл 39 матчей и набрал 26 (13+13) очков, в семи играх плей-офф записал в актив три (1+2) результативных балла.

23-летний Данияр выступал за сборную Казахстана на двух последних чемпионатах мира в элитном дивизионе, где провел по одному матчу.

Напомним, чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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