"Куда-то делись казахстанские бомбардиры". Команде Михайлиса предрекли второе поражение на ЧМ-2021 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира 2021 года в Риге Казахстан - Германия. Он считает, что немцы одержат легкую победу.

Встреча пройдет сегодня, 26 мая. Начало - в 19:15 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Самая свежая шутка с нынешнего чемпионата мира является казахстанской и выглядит так: если Казахстан не обыграет Канаду, это будет настоящий позор. Но канадцы у братьев-казахов еще впереди, а пока на повестке дня сборная Германии, которая выглядит совершенно непроходимой.

Немцам, конечно, повезло и с календарем, и с разборно-сборной Канадой. Матч Канада - Германия, надеюсь, вы сами видели, а с календарем повезло в том плане, что остальные соперники из низов турнирной таблицы. Конечно, если бы немцы потеряли в этих матчах очки, то был бы кошмар-кошмар, потому что очки пришлось бы как-то выковыривать из лидеров группы. А так попадание в плей-офф практически обеспечено, и за это не придется вести лютую борьбу на выживание.

С Казахстаном сборная Германии будет выходить в плей-офф окончательно и бесповоротно. И, сдается, выйдет без особых проблем. Казахстанцы более или менее прилично и на равных бьются с равными себе соперниками. Но стоило сопернику оказаться чуть посильнее, вроде сборной США, и сразу куда-то делись казахстанские бомбардиры. И казахстанский вратарь уже не выглядит такой уж непробиваемой стеной, хоть и пашет за себя и за того парня.

А немцы ведь ничуть не слабее американцев. Пока, по крайней мере. А значит, с командой Казахстана они разберутся если не "с шутками и прибаутками", то все равно достаточно спокойно. Так сказать, "в рабочем порядке". Поэтому прогнозирую уверенную победу германской команды, конечно же, в основное время и с преимуществом не менее чем в три шайбы", - рассказал он "Рейтингу Букмекеров".

Перед этой игрой Германия, не знающая поражения, с девятью очками лидирует в таблице. Казахстанская команда с отставанием на пять пунктов располагается на пятой позиции из восьми.

Подопечные Юрия Михайлиса начали турнир с победы над Латвией (3:2 Б) и Финляндией (2:1 Б), после чего потерпели первую неудачу в игре с США (0:3).

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