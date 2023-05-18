"Красавцы, казахи". В России оригинально отреагировали на исход матча с Канадой на ЧМ-2023

Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко не оставил без внимания исход матча между сборными Казахстана и Канады на чемпионате мира-2023, который в эти дни проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.
Канадцы победили со счетом 5:1. При этом Шевченко зачеркнул на фото цифру 5, сопроводив его в своем телеграм-канале шутливым комментарием: "Красавцы, казахи. С победой".
Отметим, что благодаря этому успеху канадские хоккеисты набрали 11 очков и вышли на первое место в группе B, подопечные Галыма Мамбеталиева с 2 баллами остались на предпоследней, седьмой строчке. Следующую игру они проведут со Словакией 19 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.
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|США
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|Швейцария
|23:20
|Финляндия
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|23:20
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