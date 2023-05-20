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Кевин Даллмэн отреагировал на сенсационную победу Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Кевин Даллмэн отреагировал на сенсационную победу Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
©ХК "Барыс"

Бывший защитник сборной Казахстана Кевин Даллмэн высказался о сенсационной победе над Словакией на чемпионате мира-2023 по хоккею, проходящего в эти дни в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.

Казахстанцы победили по буллитам (4:3 Б).

"Великолепная победа! Ребята играли здорово, отличный вратарь, классные буллиты!", - поделился эмоциями с Шайба.kz Даллмэн, прибывший в Ригу, чтобы поддержать команду.

Сегодня, 20 мая, подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют с Латвией. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

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Метки:
Даллмэн Кевин Хоккей Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею

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Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Австрия Финляндия 19:20
Канада Швейцария 19:20
Швеция Франция 23:20
Казахстан Латвия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, Сегодня 23:10

Завтра

Германия Венгрия 19:20
Словения Словакия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

22 мая

Канада Норвегия 19:20
Дания Швеция 19:20
Австрия Венгрия 23:20
Казахстан Словения 23:20

23 мая

Германия Франция 15:20
Словакия Норвегия 15:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Швеция США 19:20
Финляндия Дания 23:20
Латвия Швейцария 23:20

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