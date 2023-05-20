Кевин Даллмэн отреагировал на сенсационную победу Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Бывший защитник сборной Казахстана Кевин Даллмэн высказался о сенсационной победе над Словакией на чемпионате мира-2023 по хоккею, проходящего в эти дни в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.
Казахстанцы победили по буллитам (4:3 Б).
"Великолепная победа! Ребята играли здорово, отличный вратарь, классные буллиты!", - поделился эмоциями с Шайба.kz Даллмэн, прибывший в Ригу, чтобы поддержать команду.
Сегодня, 20 мая, подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют с Латвией. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.
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Сегодня
|Австрия
|Финляндия
|19:20
|Канада
|Швейцария
|19:20
|Швеция
|Франция
|23:20
|Казахстан
|Латвия
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23:20
Трансляция на телеканалах:
Qazsport, Сегодня 23:10
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Завтра
|Германия
|Венгрия
|19:20
|Словения
|Словакия
|19:20
|США
|Франция
|23:20
|Чехия
|Швейцария
|23:20
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22 мая
|Канада
|Норвегия
|19:20
|Дания
|Швеция
|19:20
|Австрия
|Венгрия
|23:20
|Казахстан
|Словения
|23:20
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23 мая
|Германия
|Франция
|15:20
|Словакия
|Норвегия
|15:20
|Чехия
|Канада
|19:20
|Швеция
|США
|19:20
|Финляндия
|Дания
|23:20
|Латвия
|Швейцария
|23:20
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