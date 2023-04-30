Казахстан разгромил Францию и вышел в элиту юношеского ЧМ по хоккею

Чемпионат мира по хоккею среди юношей (U-18), Круговой турнир

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (до 18 лет) стала победителем группы А на чемпионате мира в первом дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир прошел во французском Анже.

В последнем матче подопечные Сергея Старыгина разгромили сверстников из Франции - хозяев турнира - со счетом 6:1.

В составе сборной Казахстана отличились Александр Мигунов (2 минута), Никита Ситников (12), Бейбарыс Оразов (16), Кирилл Канкин (34), Давлат Нуркенов (53) и Егор Левковец (59).

В пяти встречах сборная Казахстана набрала 12 очков, одержав четыре победы и потерпев одно поражение, за что получила повышение в классе. Она обошла идущую второй Данию на один балл.

Франция же заняла последнее место и вылетела в более низший дивизион.

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