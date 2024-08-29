Казахстан назвал состав на первый матч отбора на Олимпиаду-2026

Сегодня, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею проведет свой первый матч финальной предолимпийской квалификации против команды Венгрии, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Братиславе (Словакия) и начнется в 17:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Казахстан сыграет в таком составе:

Вратарь: Шутов (Павленко);

Орехов – Метальников, Михайлис (А) – Шестаков – Старченко (К);

Степаненко – Бекетаев (А), Асетов – Лихотников – Панюков;

Гайтамиров – Бреус, Савицкий – Мухаметов – Рымарев;

Данияр – Михайлов, Кайыржан – Демин – Оспанов;

главный тренер: Олег Болякин.

Также казахстанцы встретятся с Австрией и хозяевами турнира – Словакией. Победитель группы D получит право сыграть на олимпийском хоккейном турнире в Италии в 2026 году.