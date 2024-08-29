Казахстан назвал состав на первый матч отбора на Олимпиаду-2026
Сегодня, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею проведет свой первый матч финальной предолимпийской квалификации против команды Венгрии, передают Vesti.kz.
Сегодня, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею проведет свой первый матч финальной предолимпийской квалификации против команды Венгрии, передают Vesti.kz.
Встреча пройдет в Братиславе (Словакия) и начнется в 17:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.
Казахстан сыграет в таком составе:
Вратарь: Шутов (Павленко);
Орехов – Метальников, Михайлис (А) – Шестаков – Старченко (К);
Степаненко – Бекетаев (А), Асетов – Лихотников – Панюков;
Гайтамиров – Бреус, Савицкий – Мухаметов – Рымарев;
Данияр – Михайлов, Кайыржан – Демин – Оспанов;
главный тренер: Олег Болякин.
Также казахстанцы встретятся с Австрией и хозяевами турнира – Словакией. Победитель группы D получит право сыграть на олимпийском хоккейном турнире в Италии в 2026 году.
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