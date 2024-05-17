Казахстан назвал состав на матч ЧМ по хоккею с Германией

Сегодня, 17 мая, сборная Казахстана проведет очередной матч в рамках группового этапа чемпионата мира-2024 по хоккею в Чехии. Соперником выступит Германия, передают Vesti.kz.

Встреча группы B начнется в 19:20 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Казахстанцы проведут игру в таком составе:

Напомним, Казахстан начал турнир с победы над Францией (3:1), после чего проиграл Словакии (2:6), Латвии (0:2) и Швеции (1:3).

Германия с 6 очками занимает пятое место в таблице, а подопечные Галыма Мамбеталиева, имея в активе 3 балла, располагаются на предпоследней, седьмой строчке.

Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.