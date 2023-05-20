Казахстан назвал состав на матч с Латвией на ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 20 мая, сборная Казахстана по хоккею сыграет с Латвией в рамках группового этапа чемпионата мира-2023, проходящего в Риге и Тампере, сообщают Vesti.kz.
Встреча начнется в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.
Состав казахстанской команды:
Перед этой игрой латыши с 8 очками идут на четвертом месте в группе B, а казахстанцы, имея в активе 4 балла, располагаются на шестой строчке.
В плей-офф выйдут четыре лучшие команды, а последняя покинет топ-дивизион.
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Сегодня
|Швеция
|Франция
|23:20
|Казахстан
|Латвия
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23:20
Трансляция на телеканалах:
Qazsport, Сегодня 23:10
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Завтра
|Германия
|Венгрия
|19:20
|Словения
|Словакия
|19:20
|США
|Франция
|23:20
|Чехия
|Швейцария
|23:20
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22 мая
|Дания
|Швеция
|19:20
|Канада
|Норвегия
|19:20
|Австрия
|Венгрия
|23:20
|Казахстан
|Словения
|23:20
|
23 мая
|Германия
|Франция
|15:20
|Словакия
|Норвегия
|15:20
|Швеция
|США
|19:20
|Чехия
|Канада
|19:20
|Финляндия
|Дания
|23:20
|Латвия
|Швейцария
|23:20
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