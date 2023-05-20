Казахстан назвал состав на матч с Латвией на ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 20 мая, сборная Казахстана по хоккею сыграет с Латвией в рамках группового этапа чемпионата мира-2023, проходящего в Риге и Тампере, сообщают Vesti.kz.

Встреча начнется в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

Состав казахстанской команды:

Перед этой игрой латыши с 8 очками идут на четвертом месте в группе B, а казахстанцы, имея в активе 4 балла, располагаются на шестой строчке.

В плей-офф выйдут четыре лучшие команды, а последняя покинет топ-дивизион.