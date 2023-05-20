Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные (хоккей)
Комментарии

Казахстан назвал состав на матч с Латвией на ЧМ-2023 по хоккею

Казахстан назвал состав на матч с Латвией на ЧМ-2023 по хоккею
©КФХ

Сегодня, 20 мая, сборная Казахстана по хоккею сыграет с Латвией в рамках группового этапа чемпионата мира-2023, проходящего в Риге и Тампере, сообщают Vesti.kz.

Встреча начнется в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

Состав казахстанской команды:

Перед этой игрой латыши с 8 очками идут на четвертом месте в группе B, а казахстанцы, имея в активе 4 балла, располагаются на шестой строчке.

В плей-офф выйдут четыре лучшие команды, а последняя покинет топ-дивизион.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею Латвия

Реклама

Реклама

Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Швеция Франция 23:20
Казахстан Латвия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, Сегодня 23:10

Завтра

Германия Венгрия 19:20
Словения Словакия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

22 мая

Дания Швеция 19:20
Канада Норвегия 19:20
Австрия Венгрия 23:20
Казахстан Словения 23:20

23 мая

Германия Франция 15:20
Словакия Норвегия 15:20
Швеция США 19:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Финляндия Дания 23:20
Латвия Швейцария 23:20
Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus