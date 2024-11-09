Казахстан - чемпион Азии! Болякин рассказал о триумфе и будущем сборной

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Олег Болякин в интервью Шайба.kz прокомментировал решающую победу над Японией (5:1) в заключительном матче чемпионата Азии в Алматы, передают Vesti.kz.

Суперкамбэк! Казахстан выиграл чемпионат Азии в Алматы

- После первой игры вы сказали, что поменяется состав.

- Мы поменяли состав. Но у нас не было ни одной контрольной игры. Я знал многих игроков, но мы нарабатывали именно сочетания и связки. Было сложно определить, но без матча это сделать сложно. Поэтому так спонтанно и получилось. Мы доминировали, создавали много моментов. Как сложилось, так сложилось. Первый блин комом, как известно. Потом у нас все пошло так, как мы планировали, очень рады сегодняшней победе.

- Можно ли считать этот турнир подготовкой к Азиатским играм?

- Конечно. Практически все игроки собраны из чемпионата Казахстана. Только два вратаря, один нападающий играют в ВХЛ, а Дима Бреус в КХЛ. Эти ребята, которые были в составе, внесли определенную лепту. Очень рад, что в Алматы вырос такой хороший хоккеист, как Дима, который становится лидером национальной сборной.

- Вы сказали, что было мало времени перед турниром. Перед Азиатскими играми его будет больше?

- Надеюсь, что да. Потому что Азиатские игры - более значимый турнир, там и задачи стоят серьезнее.

- Вы посмотрели состав в деле, будете на этих же игроках базироваться?

- Если будут игроки из КХЛ, мы не откажемся от их помощи. Потому что они - обученные, я с ними работал в Словакии на квалификации. Да, мы не успешно сыграли, но мы обыграли хорошие, ровные сборные. Со словаками нам было тяжеловато, потому что уровень игроков из НХЛ превосходил нас.

- Вчера вы сказали, что китайцы могут обыграть корейцев. Вы угадали.

- Я все таки профессиональный тренер, я видел составы команд, изучал их. Я знаю, что в сборной Китая 15 человек прошли определенную подготовку, у них есть уровень, они его должны были показать, что они и сделали.

- Можно ли сказать, что победа Китая сняла напряжение?

- Конечно. Мы оказались в равных условиях. Японцы могли перестроиться и играть от обороны. Но матч вышел достаточно классным.

- Что скажете об этом экспериментальном составе?

- Нормальный состав. По первой игре я сказал, что наши лидеры не сыграли на должном уровне. Вчера тот же Евгений Рымарев взял на себя обязательства капитана и своей игрой показал, как надо проводить матчи. Дмитрий Бреус хорошо выглядит. Поколение наших молодых ребят растет, я считаю, что эта победа дает импульс всем.

Напомним, на первом в истории ЧА выступали только четыре команды (еще Китай и Южная Корея), а турнир проходил по круговой системе.

В стартовой игре казахстанские хоккеисты уступили Южной Корее (1:4), а во второй обыграли Китай (6:1). Казахстан и Япония набрали по 6 очков, но подопечные Олега Болякина выиграли континентальный турнир по дополнительным показателям.