Канадский хоккеист заявил, что выступит за сборную Казахстана на ЧМ-2023

Защитник "Автомобилиста" Джесси Блэкер подписал новый контракт с российским клубом, а также рассказал о своих планах продолжить выступление за сборную Казахстана по хоккею, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу екатеринбуржцев.

31-летний канадец в период 2018-2021 годов играл за столичный "Барыс".

- Ты продлил свой контракт с "Автомобилистом" на два года. Поделись своими эмоциями.

- Я очень рад, что продолжу свое выступление за "Автомобилист" и что остаюсь в Екатеринбурге еще на два сезона! Моя семья очень счастлива, что я продолжу играть здесь. У нас потрясающая организация, я провел здесь два отличных года и надеюсь, что в ближайшее время мы покажем более выдающиеся достижения в плей-офф.

- Рад, что остаешься именно в Екатеринбурге?

- Да, я безумно рад остаться в Екатеринбурге. Я был рад в тот момент, когда мы начали обсуждать продление, ведь я и моя семья любим этот город, и надеюсь, мы добьемся успеха в ближайшем будущем!

- Чем ты занят сейчас? Как проводишь свободное время?

- Сейчас я занят восстановительными процедурами, а чуть позже собираюсь отправиться в расположение сборной Казахстана на чемпионат мира, а потом начну готовиться к предстоящему сезону.

- Вы с Кертисом отправляетесь на чемпионат мира, это поможет вам начать летние сборы с "Автомобилистом" в наилучшей форме?

- Да, конечно, всегда приятно играть в хоккей, тем более это большая честь представлять Казахстан на мировом первенстве. Я думаю, это поможет набрать форму перед сезоном и легче пережить сборы. Главное - это залечить все мелкие повреждения, набраться сил и ринуться в бой!

Напомним, ранее три хоккеиста отказались от казахстанского гражданства и не будут выступать за сборную на ЧМ-2023.

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ЧМ пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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