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Известный стендап-комик обратился к сборной Казахстана после сенсации на ЧМ по хоккею

Известный стендап-комик обратился к сборной Казахстана после сенсации на ЧМ по хоккею
©instagram.com/chebatkov_yevgeniy

Казахстанский стендап-комик Евгений Чебатков отреагировал на победу национальной команды над Словакией на чемпионате мира-2023 по хоккею, проходящего в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось вничью 3:3, а в серии буллитов удача сопутствовала казахстанцам

"Привет, парни! Я сейчас нахожусь в туре, но бесконечно переживаю, как и вся страна. Вы наша гордость! Вы просто красавцы! Спасибо вам за эти эмоции, которые вы дарите! Поздравляю с победой над словаками! Другого варианта вообще не могло быть. Вы просто лучшие! И любим, верим, ждем, и знайте, что все смотрят на вас, вы так вдохновляете всех... 

Люди во всех городах в восторге и ждут от вас побед. Но помните, что вы уже достойно там выступаете, вы наша гордость! Успехов вам, мы вас крепко обнимаем, вы красавцы!", - сказал он.

Напомним, что сегодня, 20 мая, подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют с Латвией. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

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Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

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Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Швеция Франция 23:20
Казахстан Латвия 23:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, Сегодня 23:10

Завтра

Германия Венгрия 19:20
Словения Словакия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

22 мая

Дания Швеция 19:20
Канада Норвегия 19:20
Австрия Венгрия 23:20
Казахстан Словения 23:20

23 мая

Германия Франция 15:20
Словакия Норвегия 15:20
Швеция США 19:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Финляндия Дания 23:20
Латвия Швейцария 23:20

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