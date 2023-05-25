Хоккеист сборной Казахстана сделал заявление после выступления на ЧМ-2023

Хоккеист сборной Казахстана Тамирлан Гайтамиров поблагодарил всех за поддержку команды на чемпионате мира-2023, проходящем в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Казахстанская команда завершила свои выступления, заняв с семью очками шестое место в группе В и этим самым сохранив прописку в элитном дивизионе.

"Я горжусь тем, что мне представилась возможность защищать честь моей страны на чемпионате мира-2023. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто поддерживал и верил в нас! Спасибо тренерскому штабу, федерации и всем, кто был рядом с нами! Алга, Казахстан! Дальше больше, только вперед!", - написал он в Instagram.

Ранее были подведены итоги выступления Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею.