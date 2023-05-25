Такого еще не случалось. Подведены итоги выступления Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Казахстанская федерация хоккея представила итоги выступления национальной команды на чемпионате мира-2023, проходящем в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.

Заняли шестое место в группе "В" элитного дивизиона и 11-е в общекомандной турнирной таблице, завоевав 7 очков. Это второй в истории результат после ЧМ-2021, где наши хоккеисты стали пятыми в группе.

В 2025 году национальная команда примет участие в элитном дивизионе чемпионата мира уже в четвертый раз подряд. Такого в истории казахстанского хоккея еще не случалось.

Сборные Казахстана и США стали двумя самыми молодыми на турнире, средний возраст игроков - до 25 лет. Самому молодому игроку сборной Казахстана Динмухамеду Кайыржану - 19 лет.

На турнире наша команда заняла девятое место по реализации бросков, при этом второе по реализации большинства - 35,71 процента. Но 13-е по показателям меньшинства - 65,22 процента.

Сохранение прописки увеличивает шансы Казахстана в голосовании по выбору страны-хозяйки чемпионата мира по хоккею. Второй кандидат на проведение - Германия. Голосование состоится на Конгрессе ИИХФ в Тампере (Финляндия) - 26 мая.

Отметим, что ранее в Сеть попал логотип чемпионата мира-2027, который может пройти в Казахстане.

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