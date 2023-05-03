Форвард "Барыса" не поможет сборной Казахстана на ЧМ-2023

Нападающий "Барыса" Дмитрий Гурков не сыграет за сборную Казахстана на чемпионате мира-2023. Хоккеист подал документы на выход из российского гражданства, однако процесс затянулся, сообщает Шайба.kz.

Уроженец Москвы и воспитанник "Динамо" выступает в Казахстане с 2015 года. Все это время он играл только в системе "Барыса".

Почти все натурализованные игроки отказались от казахстанского паспорта, тогда как Гурков предпочел казахстанское гражданство российскому.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл за "Барыс" 34 матча и отметился результативной передачей. В составе "Номада" провел 13 встреч, записал в актив 6 (4+2) очков и стал с командой чемпионом Казахстана. Гурков уже выступал за сборную Казахстана на трех чемпионатах мира - в 2018, 2021 и 2022 годах.

ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Ее соперниками по группе "B" станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

Ранее казахстанская сборная понесла еще одну потерю.

Перед ЧМ подопечные Галыма Мамбеталиева примут участие в мини-турнире в Астане. С составом команды можно ознакомиться здесь.

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