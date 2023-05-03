Сборная Казахстана понесла очередную потерю перед ЧМ-2023 по хоккею

Защитник Эмиль Нургалиев не сыграет за сборную Казахстана на чемпионате мира. Хоккеист подал документы на выход из российского гражданства, однако процесс затянулся, сообщает Шайба.kz.

27-летний воспитанник Уфы выступает в Казахстане с 2017 года. По словам игрока, он родился в городе Абай Карагандинской области. В составе "Сарыарки" хоккеист выигрывал Кубок Братины и становился чемпионом Казахстана.

В нынешнем сезоне Нургалиев провел за "Барыс" 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набранными очками не отметился. За "Номад" сыграл 34 матча и записал в актив 28 (10+18) результативных баллов.

Предстоящее мировое первенство пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Ее соперниками по группе "B" станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

Напомним, что на ЧМ не сыграют ряд натурализованных хоккеистов, отказавшихся от казахстанского гражданства.

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