"Эйфории никакой нет". Михайлис - о лидерстве Казахстана в группе ЧМ по хоккею и 11 заброшенных шайбах

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал крупную победу над Италией на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч состоялся на стадионе "Арена-Рига" и завершился со счетом 11:3 в пользу казахстанцев, которые временно вышли на первое место в группе. Видео голов можно посмотреть здесь.

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"Эйфории никакой нет, - цитирует Михайлиса "Р-Спорт". - Ведь эйфория могла быть после первой игры, после второй. Но вы видите, что команда настраивается на каждый матч. Могу уверить, эйфории никакой не будет. Мы будем продолжать выходить на лед и продолжать отдавать себя игре полностью, играть на команду и на результат. Первое место? Таблица скоро поменяется. А мы по-прежнему готовы выходить и сражаться. За команду, за Казахстан, за болельщиков. На таблицу мы не смотрим. Оценивать будем только после того, как вернемся в Нур-Султан".

"Получилась нервная игра, на самом деле, - добавил тренер. - Команда настраивалась здорово, мы ждали, что ребята будут хорошо действовать и в атаке, и в обороне, но пропущенная шайба сбила нас, усилила нервное состояние. Потом мы справились с эмоциями, остудили голову, стали играть в пас, атаковать. Из двух бригад большинства сделали одну мощную бригаду, которая должна была решать результат, что и сделала. Удалений мало на этом чемпионате, поэтому каждый розыгрыш может решить исход. Сопернику нечего было терять, играли раскрепощенно".

В концовке второго периода при счете 3:1 сборная Казахстана почти две минуты играла в положении "три на пять". "Переломный момент матча – игра "три на пять", когда ребята сыграли очень здорово, - отметил Михайлис. - Это конец периода, никак нельзя было пропускать. Обеим бригадам и вратарю честь и хвала за этот момент".

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