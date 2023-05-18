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Экс-защитник "Барыса" показал лучший показатель в матче с Канадой на ЧМ-2023

Экс-защитник "Барыса" показал лучший показатель в матче с Канадой на ЧМ-2023
©КФХ

Хоккеист магнитогорского "Металлурга" Валерий Орехов, выступавший ранее за столичный "Барыс", показал лучшее игровое время среди защитников сборной Казахстана в матче с Канадой на чемпионате мира-2023, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Хоккейные детали". Турнир проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).

Казахстанцы уступили со счетом 1:5.

Показатели Орехова в этой встрече:

0 очков
3 броска в створ
"-2" +/-
19:14 игровое время (лучший показатель среди защитников сборной Казахстана)
19 смен

Напомним, что следующую игру казахстанские хоккеисты проведут со Словакией 19 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург Сборная РК по хоккею Канада ЧМ-2023 по хоккею

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Венгрия Швеция 19:20
1 35 X 1.04 2 15
Чехия Словения 19:20

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Матч ТВ, Сегодня 19:15
1 1.09 X 19 2 11
Швейцария Словакия 23:20
1 1.39 X 0 2 2.9
Дания Германия 23:20
1 2.54 X 0 2 1.49

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Латвия Словения 19:20
Венгрия Финляндия 19:20
Австрия Германия 23:20

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Казахстан Словакия 23:20

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Норвегия Чехия 15:20
Канада Швейцария 19:20
Австрия Финляндия 19:20
Швеция Франция 23:20
Казахстан Латвия 23:20

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Qazsport, 20 мая 23:10

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Австрия Венгрия 23:20

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Германия Франция 15:20
Словакия Норвегия 15:20
Швеция США 19:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Латвия Швейцария 23:20
Финляндия Дания 23:20
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