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Чемпионы мира после сенсационного поражения от Казахстана одержали вторую победу на ЧМ по хоккею

Команда вошла в зону плей-офф.

Чемпионы мира после сенсационного поражения от Казахстана одержали вторую победу на ЧМ по хоккею
Фото: КФХ©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Сборная Финляндии по хоккею одержала волевую победу над командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира-2021 в элитном дивизионе, который проходит в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Арена-Рига" и завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу финнов.

При этом первыми счет в матче открыли норвежцы - через 90 секунд после начала Матис Олимб вывел команду вперед.

Однако после этого финны забросили три безответные шайбы. Сначала на 14-й минуте экс-игрок "Барыса" Атте Охтамаа сравнял счет, а во втором периоде Антон Лунделль (21-я) и Ким Ноусиайнен (26-я) упрочили преимущество комнады.

В начале заключительного периода Тобиас Линдстрем (41-я) сократил отставание до минимума.

На 47-й минуте Ере Иннала восстановил преимущество Финляндии в две шайбы, а спустя шесть минут Ханнес Бьернинен забросил пятую шайбу в ворота соперника и установил окончательный счет.

Для сборной Финляндии это вторая победа на турнире. Команда набрала семь очков и поднялась на третье место в группе.

Напомним, в предыдущем туре финны, являющиеся действующими чемпионами мира, сенсационно проиграли сборной Казахстана в серии буллитов (1:2). Команда Юрия Михайлиса (4) идет вне зоны плей-офф - на пятой строчке, опережая Норвегию (3).

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Метки:
Финляндия Норвегия ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Сборная РК по хоккею

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