Букмекеры оценили шансы Казахстана выиграть третий матч подряд на ЧМ-2021 по хоккею

Сегодня, 25 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет третий матч на чемпионате мира в топ-дивизионе, который проходит в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником команды Юрия Михайлиса в рамках группы В будет США.

Встреча начнется в 19:15 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

По мнению букмекерской компании Olimpbet.kz, явным фаворитом этого противостояния является США. Так, коэффициент на ее победу в основное время равен 1.18, в то время как на победу Казахстана - 9.25. На то, что основное время встречи завершится вничью, коэффициент равен 6.53.

Коэффициент на победу Казахстана с учетом овертайма и буллитов равен 5.6, а на США - 1.16.

Напомним, в стартовом мачте на турнире сборная Казахстана по буллитам обыграла хозяйку турнира - Латвию (3:2 Б), а затем также в серии буллитов сотворила сенсацию в матче с действующими чемпионами мира - Финляндией (2:1 Б).

Команда США в первом матче проиграла Финляндии со счетом 1:2, а затем разгромила Канаду - 5:1. Сейчас сборная Казахстана с четырьмя очками располагается на третьем месте в группе, а США с тремя баллами идет пятой. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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