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Будущая суперзвезда разрывает ЧМ и тащит сборную к титулу. В "Барысе" у него не было бы шансов

Он забил и Казахстану.

Будущая суперзвезда разрывает ЧМ и тащит сборную к титулу. В "Барысе" у него не было бы шансов
Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Форвард сборной Финляндии Антон Лунделл забил гол Казахстану, а затем затащил свою команду в плей-офф чемпионата мира в Риге. Новый сезон 19-летний нападающий начнет в НХЛ, а в столичном "Барысе" он, вероятно, не пробился бы в состав. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Почему же такое практически невозможно в Казахстане? Игроки в этом возрасте в нашей стране не готовы бороться с мужскими командами. А Лунделл? 185-сантиметровый нападающий не только результативен на мировом турнире, но и получит шанс дебютировать в НХЛ: в первом раунде его выбрала "Флорида Пантерс" под 12-м номером. Выше только суперталанты вроде канадца Алексиса Лафренье или Тима Штюцле из Германии.

На ЧМ-2021 Лунделл открыл голевой счет в матче с Казахстаном, где самому молодому игроку в заявке 21 год (Валерий Орехов). Ответную шайбу забил 24-летний Кирилл Панюков, которого считают новой казахстанской звездочкой. Есть еще несколько перспективных хоккеистов в главной команде, но все они на три-четыре года старше финского вундеркинда.

После Казахстана Лунделл забил Норвегии (5:2), Германии (2:1) и Латвии в овертайме (3:2 ОТ). В судьбоносной для нашей сборной встрече с Канадой "15-й" отдал голевую передачу, когда финны сравняли счет и перевели встречу в дополнительное время (3:2 Б). Групповой раунд форвард закончил с шестью (4+2) очками, и, в отличие от лидеров казахстанцев, ни одного балла не набрал с аутсайдерами из Италии.

Помимо Казахстана, действующие чемпионы мира никому еще в Риге не проигрывали, пробившись уже в полуфинал турнира. И 19-летний Лунделл - одна из главных звезд турнира. Когда в Казахстане появится игрок, совместимый с молодым финским талантом? Наверное, когда юным казахстанским талантом заинтересуются в НХЛ. А пока у нас нет игроков такого калибра, так что рановато задумываться о плей-офф или медалях.

Новички для "Барыса"? Несколько игроков, которые могли бы заиграть в КХЛ

Напомним, Казахстан в заключительном туре группового раунда проиграл Норвегии и не смог выйти в плей-офф чемпионата мира. Что касается четырех лучших команд, с которыми играли казахстанские хоккеисты, то они все вышли в полуфинал ЧМ-2021.

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Метки:
ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Финляндия Сборная РК по хоккею НХЛ

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