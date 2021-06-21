Автор лучшего гола сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею определился с клубом

Нападающий Артем Лихотников принял предложение "Торпедо" о новом контракте, сообщается на сайте клуба.
Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один год. В сезоне-2020/2021 воспитанник Темиртау сыграл в 35 матчах чемпионата Казахстана (9+22 очка) и в девяти играх плей-офф (1+1).
Напомним, что на чемпионате мира в топ-дивизионе, который прошел в Риге (Латвия), Лихотников дебютировал в составе национальной сборной Казахстана, отметившись дублем в ворота Италии. По итогам ЧМ форвард был признан самым точным хоккеистом сборной Казахстана, а одна из его шайб вошла в топ-10 лучших голов группового этапа турнира.
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