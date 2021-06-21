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Автор лучшего гола сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею определился с клубом

Автор лучшего гола сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею определился с клубом
Артем Лихотников. Фото: hctorpedo.pro©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Нападающий Артем Лихотников принял предложение "Торпедо" о новом контракте, сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один год. В сезоне-2020/2021 воспитанник Темиртау сыграл в 35 матчах чемпионата Казахстана (9+22 очка) и в девяти играх плей-офф (1+1).

Напомним, что на чемпионате мира в топ-дивизионе, который прошел в Риге (Латвия), Лихотников дебютировал в составе национальной сборной Казахстана, отметившись дублем в ворота Италии. По итогам ЧМ форвард был признан самым точным хоккеистом сборной Казахстана, а одна из его шайб вошла в топ-10 лучших голов группового этапа турнира.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Хоккей Торпедо УК ХК Чемпионат Казахстана по хоккею

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