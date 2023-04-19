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19-летний рекордсмен "Барыса" вызван в сборную Казахстана на ЧМ-2023

19-летний рекордсмен "Барыса" вызван в сборную Казахстана на ЧМ-2023
©КФХ

Нападающий столичного "Номада" Алдияр Нурлан получил вызов в сборную Казахстана по хоккею для подготовки к чемпионату мира-2023, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Шайба.kz".

В нынешнем сезоне 19-летний воспитанник Усть-Каменогорска провел 23 матча и набрал 4 (2+2) очка. Также он сыграл на молодежном чемпионате мира, в пяти играх записав в актив пять (1+4) результативных баллов.

Напомним, Нурлан стал самым молодым дебютантом в истории "Барыса" в КХЛ. Ему было 17 лет.

Также в сборную вызван другой форвард "Номада" Станислав Александров. В нынешнем сезоне 21-летний воспитанник Усть-Каменогорска в регулярном чемпионате Казахстана сыграл 37 матчей и набрал 22 (8+14) очка, в 11 играх плей-офф записал в актив 2 (1+1) результативных балла.

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Сам чемпионат мира пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в группе с командами Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Номад ХК Сборная РК по хоккею

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