17-летний казахстанец стал самым молодым дебютантом в истории "Барыса" в КХЛ

17-летний форвард Алдияр Нурлан стал самым молодым дебютантом в истории "Барыса" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает пресс-служба столичного клуба.

В прошлом сезоне он провел за юношескую команду "Барыса" 48 матчей, в которых забросил

40 шайб и отдал 50 ассистов.

В первом матче нового сезона в "регулярке" подопечные Юрия Михайлиса уступили дома "Салавату Юлаеву" - 1:5.

Следующий матч "Барыс" проведет на своем льду с магнитогорским "Металлургом" 5 сентября, после чего также в Нур-Султане примет "Амур" (8 сентября) и "Спартак" (11 сентября).

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