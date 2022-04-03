Видео гола, или как казахстанский хоккеист в золотом шлеме помог разгромить фаворита Финляндии в плей-офф

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Казахстанский форвард, выступающий за клуб "РоКи" во втором дивизионе чемпионата Финляндии по хоккею, вышел на лед в золотом шлеме. В первом матче плей-офф против "Киекко-Поят", который является фаворитом турнира, Муратов отличился на 43-й минуте встречи в большинстве, а его команда в итоге выиграла со счетом 5:2.
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