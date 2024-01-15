Стали известны подробности ухода хоккеиста сборной Казахстана из "Барыса"

Стало известно, где продолжит карьере нападающий сборной Казахстана по хоккею Кирилл Полохов, от услуг которого отказался столичный "Барыс".

По информации телеграм-канала "Головой Об Лед/Хоккей Казахстана" хоккеист вернется в кокшетауский "Арлан", который владеет правами на него.

В нынешнем сезоне в составе "Барыса" в КХЛ игрок провел 17 матчей и не отметился результативными действиями.