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Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Стали известны подробности ухода хоккеиста сборной Казахстана из "Барыса"

Стали известны подробности ухода хоккеиста сборной Казахстана из "Барыса"
©ХК "Барыс"

Стало известно, где продолжит карьере нападающий сборной Казахстана по хоккею Кирилл Полохов, от услуг которого отказался столичный "Барыс".

По информации телеграм-канала "Головой Об Лед/Хоккей Казахстана" хоккеист вернется в кокшетауский "Арлан", который владеет правами на него.

В нынешнем сезоне в составе "Барыса" в КХЛ игрок провел 17 матчей и не отметился результативными действиями.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Арлан ХК

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