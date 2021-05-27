"Снимает скальпы - один за другим". Казахстан назвали главным чудом ЧМ по хокею и оценили шансы на плей-офф

Редактор The Hockey News Стивен Эллис в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал сборную Казахстана по хоккею главным чудом чемпионата мира. Эксперт считает соревнование самым сумасшедшим в истории. Также он назвал ключевой фактор успешного выступления подопечных Юрия Михайлиса и высоко оценил шансы команды на проход в следующую стадию.

Казахстанские хоккеисты вчера, 26 мая, одержали волевую победу (3:2) над Германией. Благодаря этому команда вернулась в зону плей-офф, занимая четвертую строчку.

"Это один из самых сумасшедших турниров, которые я видел. Казахстан одержал победу над Германией. Это было немыслимо. После разгрома от США все перестали видеть в команде реального претендента на выход из группы. Казалось, что казахстанцы исчерпали свой потенциал. Никто не верил в успех в матче с фаворитом.

Однако они сотворили новую сенсацию, разбив одних из главных претендентов на победу в турнире. Казахстан снимает скальпы один за другим. Это главное чудо чемпионата мира. У команды есть несколько неплохих игроков, но главным критерием их успеха является стабильная коллективная игра. Все звенья механизма работали на максимальном уровне. Впереди у нее остались матчи с аутсайдером Италией, невзрачными Канадой и Норвегией. Я думаю, что с такой игрой, продолжая действовать на кураже, они поборются за выгодное место в плей-офф", - отметил Эллис.

Ранее Казахстан смог добиться двух побед по буллитам над Латвией (3:2) и Финляндией (2:1), но проиграл США (0:3). Впереди у команды Михайлиса матчи с Канадой, Италией и Норвегией. В плей-офф проходят четыре лучших коллектива группы.

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