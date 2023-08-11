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Скабелка объяснил поражение от "Трактора"

Скабелка объяснил поражение от "Трактора"
©severstalclub.ru

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал второй матч на турнире "Кубок TANECO" в Казани. Соперником выступил челябинский "Трактор", которому астанчане уступили со счетом 1:2, сообщают Vesti.kz.

"Сегодня был более летний хоккей по сравнению со вчерашним матчем, не держалась сегодня шайба. Было много невынужденных ошибок. Так получилось, что большинство-меньшинство обе команды играли недисциплинированно. Какие-то моменты получаются, какие-то нет. Хороший соперник, единственное - должны такие матчи доводить до очкового результата...", - сказал Скабелка.

- "Трактор" играл без большинства своих лидеров, почему не получилось дожать соперника, когда он играл в таком усеченном составе?

- Не забили, поэтому не получилось. Хороший был шанс, когда пять минут было большинства и минуту против троих играли, здесь надо было забивать.

- Несколько раз шайба в штангу и в перекладину попадала... Можно сказать о большом невезении?

- Да нет, везет тому, кто везет. Где-то не до конца вложились, зубы не до конца, скажем так, показали. Мастерство, это да. Но это еще страсть, это еще напор. Как-то так.

Напомним, что в стартовой игре подопечные Андрея Скабелки проиграли ярославскому "Локомотиву" - 1:2. Следующим их соперником станет казанский "Ак Барс", встреча состоится 13 августа, а 14-го числа пройдут финал и матч за третье место.

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Метки:
Скабелка Андрей Барыс в КХЛ КХЛ Трактор

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