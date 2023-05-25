Сборные США и Чехии выявили полуфиналиста ЧМ-2023 по хоккею

Сборная США обыграла Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия), сообщают Vesti.kz.
Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 3:0. Отличились Мэтт Коронато (13-я минута), Ник Пербикс (29-я) и Каттер Готье (50-я).
В полуфинале США сыграют с Германией, которая в другой четвертьфинальной паре сенсационно победила Швейцарию.
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