Сенсацией завершился четвертьфинальный матч лидера из группы Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

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Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкой команды. У победителей отличились Максимилиан Кастнер (7-я минута), Джон-Джейсон Петерка (38-я) и Нико Штурм (39-я). У проигравших одну шайбу отыграл Йонас Зигенталер (21-я).
Напомним, что Швейцария заняла первое место в группе B, набрав 19 очков в семи матчах. В ходе группового этапа швейцарцы разгромили Казахстан (5:0), ставших шестыми в таблице и сохранивших прописку в элитном дивизионе. Германия с 12 очками заняла четвертую строчку в группе A.
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